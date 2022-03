Empresários bolsonaristas criticam Doria por liberação do uso de máscara

"Foi o governador que mais escravizou o seu povo. Colocou terror na população, trancou as pessoas em casa, fechou estabelecimentos, destruiu empresas e empregos. E agora, com a eleição chegando e atrasado, desobriga o uso de máscaras. Abram seus olhos!", escreveu o dono da Havan na internet.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Empresários bolsonaristas criticaram o governador João Doria, adversário político de Bolsonaro, após a liberação do uso de máscaras em locais fechados no estado de São Paulo.

