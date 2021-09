Empresariado vê discurso de Bolsonaro com apreensão

João Diniz, presidente da Cebrasse (Central Brasileira do Setor de Serviços), afirma que as falas de Bolsonaro contribuem para gerar desunião e discórdia.

“Eu acho que o empresariado sai menos tenso desse momento e que podemos ter uma semana positiva. Espero que a gente continue lidando com as questões políticas dentro da Constituição”, diz ele.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Representantes do empresariado acompanharam o discurso de Bolsonaro nesta terça (7) com apreensão. A avaliação geral é que, passado o evento, o presidente deveria focar a retomada e perseguir a agenda econômica deixando a política de lado.

