Empresária que convidou Bolsonaro para almoço já colocou Doria em capa de revista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Karim Miskulin, líder do movimento Brasil de Ideias, que convidou Bolsonaro para um almoço nesta sexta (30) com mulheres executivas, é próxima de Onyx Lorenzoni e já colocou o governador de São Paulo, João Doria, na capa da Revista Voto, publicação fundada por ela há 17 anos.

Em 2017, a revista trouxe uma foto do governador, inimigo político de Bolsonaro, com o título "Uma Estreia de Impacto". A capa avaliava as medidas do então prefeito da capital paulista como ousadas, em uma gestão para a maioria silenciosa, e não para a minoria ruidosa.

O movimento liberal de Miskulin é também conhecido como "Lide de Saias”, em referência à empresa da família Doria que organiza eventos de empresários e políticos. Quando questionada sobre a comparação, a empresária já disse em entrevista à Folha que acha “extraordinário” o trabalho de Doria no Lide.

Este não é o primeiro evento do qual Bolsonaro participa com organização de Miskulin. Em novembro do ano passado, o presidente foi a um almoço com cerca de 150 empresários em São Paulo, levando ministros como Paulo Guedes (Economia) e Tarcísio de Freitas (Infraestrutura).

O evento do Grupo Voto homenageou Bolsonaro pelo que chamou de “protagonismo ao fazer com que o Brasil conseguisse diminuir a desigualdade social durante a crise”.