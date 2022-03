Empresa que cria carne vegetal abre centro de inovação no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ADM (Archer Daniels Midland Company) vai abrir em Hortolândia (SP) um centro de inovação da divisão de nutrição humana da empresa, que desenvolve produtos para a indústria de alimentos, como as receitas de carnes vegetais, e bebidas, como energéticos e sucos.

É o quinto da empresa no mundo e o primeiro na América Latina para criar novos produtos e simular processos produtivos da indústria.

Segundo a companhia, que é uma das maiores processadoras agrícolas do mundo e tem parceria com a Marfrig no Brasil para a criação de hambúrguer vegetal, o empreendimento, construído em uma área de 1.200 m2, recebeu investimento de quase US$ 5 milhões.

Os equipamentos abrangem pasteurizador UHT e uma planta de carnes completa.

A ADM diz que o projeto é parte de uma série de investimentos estratégicos da empresa no segmento de nutrição humana, com a aquisição de plantas especializadas no Brasil, além da abertura do complexo de proteína de soja em Campo Grande em 2018.