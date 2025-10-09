   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Empresa de Virginia Fonseca é alvo de ação civil pública em Goiás por práticas abusivas

Por Folha de São Paulo

09/10/2025 19h45 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público de Goiás ajuizou nesta quarta-feira (8) uma ação civil pública contra a WePink, empresa de cosméticos da influenciadora Virginia Fonseca, por práticas abusivas contra os consumidores.

De acordo com o órgão, a ação é baseada em mais de 90 mil reclamações feitas no site Reclame Aqui em 2024 e outras 340 denúncias feitas ao Procon Goiás nos últimos meses.

Essas queixas reproduzem, em sua maioria, a falta de entrega de produtos, descumprimento de prazos, dificuldade de reembolso, atendimento por robôs que não resolvem os problemas de clientes, a remoção de críticas e comentários negativos feitos nas redes sociais da companhia e a entrega de produtos com defeito, como cosméticos estragados ou em desacordo com o anúncio.

Na ação, o promotor de Justiça Élvio Vicente da Silva, titular da 70ª Promotoria de Justiça, reproduziu a fala de Thiago Stabile, um dos sócios da companhia, durante live nas redes sociais em que ele reconhecia que, em pouco tempo, a WePink mais do que dobrou o volume de pedidos recebidos e não conseguiu cumprir prazos por falta de matéria-prima.

Para o promotor, a fala caracteriza publicidade enganosa e má-fé contratual.

Na ação civil foi incluído um auto de infração lavrado pelo Procon Goiás com o caso de uma consumidora da WePink que aguardou sete meses pela entrega de produtos, não os recebeu e não teve seu dinheiro estornado por recusa da companhia.

"Dados do setor defesa do consumidor indicam que para cada reclamação formal registrada existe um número exponencialmente maior de cidadãos lesados que permanecem em silêncio. A maioria opta por não comprar novamente ou aceitam o prejuízo. Portanto, não se sabe o número real de pessoas prejudicadas, que pode ser de 3 até 10 vezes superior ao registrado formalmente", diz a promotoria.

Em junho, a promotoria convocou reunião com os representantes da WePink para o esclarecimento das reclamações. Ouviram que a companhia está em fase de consolidação de processos internos.

Os advogados também relataram que a marca vem adotando plano de melhorias, com incremento da capacidade operacional, automação, expansão logística e campanhas de orientação às consumidoras quanto aos prazos de entrega.

Até maio deste ano, a WePink realizou quase 2 milhões de vendas. Ao MP, a companhia disse que 85% das vendas realizadas online são entregues dentro do prazo e explicou que os atrasos ocorrem por fatores alheios ao seu controle, como questões logísticas, aumento de demanda e dados cadastrados de forma incompleta pelos clientes

O MP pediu tutela de urgência para que a Justiça determine a suspensão de novas lives promocionais até a regularização das entregas pendentes. Entre as exigências estão ainda a criação de um canal de atendimento humano e com resposta inicial em até 24 horas, a elaboração de um mecanismo simplificado de cancelamento e reembolso --com devolução em sete dias--, a entrega imediata de produtos pagos e multa diária de R$ 1.000 por descumprimento das ordens.

O órgão pede indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 5 milhões, que serão revertidos ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, e indenização individual para que os clientes que foram lesados de alguma forma possam pleitear reparação por danos morais.

Os donos da companhia também deverão responder pelos danos causados aos clientes porque participaram das lives promocionais e tinham conhecimento das falhas operacionais.

Para o promotor, o uso massivo da imagem de Virginia Fonseca agravaria a vulnerabilidade de consumidores à marca, pois eles estariam comprando os produtos por recomendação da influenciadora, que contabiliza quase 53 milhões de seguidores no Instagram.

Consultada, a companhia disse que ainda não foi citada na ação e não tomou conhecimento dos termos, por isso não pode se manifestar sobre o caso.

Fundada em 2021 por Virginia, a marca de cosméticos e cuidados pessoais explodiu em vendas. Em 2024, seu faturamento girou em torno de R$ 750 milhões, mais que o dobro das receitas registradas em 2023, que somaram R$ 325 milhões.

Em pouco tempo, ganhou como sócios o chinês Chaopeng Tan, que trouxe a rede WeCoffee para o Brasil, e Thiago Stabile

Bastidores da Política - Tortura em delegacia é uma ferida aberta que nunca cicatriza Bastidores da Política
Tortura em delegacia é uma ferida aberta que nunca cicatriza

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


09/10/2025

Mercado imobiliário não está preparado para a reforma tributária, afirma setor

09/10/2025

Lula diz que 'vira-latas' queriam que ele rastejasse atrás de Trump

09/10/2025

Eletrobras conclui venda de última usina térmica para J&F, dos irmãos Batista

09/10/2025

BC impede que Bluebank deixe Banco Master e vá para ex-sócio de Vorcaro

09/10/2025

Haddad cancela viagem aos EUA após derrota do governo em MP do aumento de impostos

09/10/2025

Irmão de Lula tem função política em sindicato, diz investigado em CPI do INSS

09/10/2025

Dólar fecha em alta e Bolsa cai após derrubada de MP de impostos, com dados de inflação no radar

09/10/2025

Em processo de venda de ativos, Banco Master tem quatro interessados em comprar o Will Bank

09/10/2025

Números do mercado financeiro

09/10/2025

Cotação das moedas

09/10/2025

'Brasil permite venda de remédio via fax, mas não pelo marketplace', diz CEO do Mercado Livre

09/10/2025

'Nova poupança' vai liberar mais de 80 mil novos financiamentos para a casa própria na Caixa, diz governo

09/10/2025

Sindicato omitiu do INSS participação de irmão de Lula como dirigente da entidade, diz CGU

09/10/2025

Governo Trump socorre Argentina com compra de moeda e promessa de US$ 20 bi

09/10/2025

Famílias terão crédito de até R$ 30 mil em programa do governo para reformar casa própria

09/10/2025

BC muda regimento e acelera medidas de segurança após ataques hackers

09/10/2025

Lula diz que imposto para ricos é questão de dias e que trabalhador não deixará barato

09/10/2025

Dólar sobe e Bolsa cai após derrubada de MP de impostos, com dados de inflação no radar

09/10/2025

Derrubada de MP é 'torcida contra o país', diz secretário-executivo da Fazenda

09/10/2025

BYD inicia na próxima semana distribuição de veículos montados em Camaçari

09/10/2025

Dólar e Bolsa sobem após derrubada de MP de impostos, com dados de inflação no radar

09/10/2025

Concurso Público Unificado de Pernambuco tem salário de até R$ 11.360

09/10/2025

BYD inicia na próxima semana distribuição de veículos montados em Camaçari

09/10/2025

IPCA tem inflação de 0,48% em setembro sob pressão da conta de luz; alimentos caem pelo 4º mês

09/10/2025

Presidente de sindicato ligado a irmão de Lula se recusa a responder à CPI após operação da PF

09/10/2025

Governo barra na CPI do INSS quebra de sigilo de ex-chefe de gabinete de Alcolumbre

09/10/2025

PF faz 66 ações de busca e apreensão contra fraudes no INSS e sindicato de irmão de Lula é um dos alvos

09/10/2025

IPCA tem inflação de 0,48% em setembro sob pressão da conta de luz; alimentos caem pelo 4º mês

09/10/2025

Marco Rubio e chanceler de Lula combinam encontro em Washington durante ligação


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!