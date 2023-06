Empresa cria consignação de remédios de alto custo

Por concentrar as compras, a RV passa a ter volume e consegue negociar preços melhores com os fornecedores.

Outra vantagem é que os hospitais não precisam mais negociar diretamente com as farmacêuticas a compra desses medicamentos.

Nesse primeiro momento, a empresa opera com drogas usadas no tratamento do câncer e imunossupressores.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A RV Ímola, empresa de Guarulhos (SP) com mais de uma década de atuação no transporte de medicamentos, abriu uma nova frente de negócios: a consignação de remédios de altíssimo custo.

