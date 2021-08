Em cadeia nacional, ministro diz que privatização é última chance de garantir sobrevivência dos Correios

O procurador-geral da República, Augusto Aras, se posicionou, no começo de julho, contra a privatização dos Correios. Segundo ele, a Constituição não permite a prestação indireta dos serviços postais e do correio aéreo nacional.

A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, quer publicar o edital de privatização dos Correios até o fim do ano e realizar a operação até março de 2022.

No pronunciamento, o ministro disse que a estatal ficou marcada por escândalos de corrupção, e citou o mensalão e o caso do Postalis. "Causaram bilhões em prejuízos para os brasileiros."

Faria é o quarto ministro de Bolsonaro que usa a convocação de rede nacional de rádio e TV pouco mais de um mês. Antes, em 28 de junho, Bento Albuquerque (Minas e Energia) pediu que a população poupe água para enfrentar a crise hídrica, Milton Ribeiro (Educação) pressionou, em 20 de julho, estados e municípios pelo retorno das aulas presenciais, e Marcelo Queiroga (Saúde) defendeu o resultado da campanha de vacinação do governo federal, no último dia 28.

O ministro das Comunicações disse que os Correios devem ganhar "eficiência, agilidade e pontualidade" e podem expandir serviços no exterior com a privatização.

A fala de Faria ocorre no momento em que trabalhadores dos Correios discutem a possibilidade de fazer uma greve em reação às intenções do governo.

O projeto do governo Jair Bolsonaro (sem partido) quebra o monopólio dos Correios para a entrega de cartas, telegramas e malotes, que ainda respondem por grande parte da receita da estatal -antes da pandemia, superavam 40%. As encomendas representam o restante e já competem com o setor privado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.