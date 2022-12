Elon Musk pretende começar testes de chips cerebrais em humanos já em 2023

Entre elas, por exemplo, o que será feito se um cérebro for invadido por um hacker ou infectado por um vírus de computador. Há ainda polêmicas sobre a possível pirataria de chips para aqueles que não puderem pagar pelo produto original; e sobre a posse, o controle e a fiscalização dos dados transferidos do cérebro para os computadores.

Os objetivos de Musk vão muito mais do que apenas as causas nobres que citou. A empresa quer produzir esses dispositivos em larga escala para popularizar seu uso.

"Se você colocar um dispositivo em ambos os lados do córtex visual, isso lhe daria 32 mil pontos de luz para criar uma imagem em alguém cego, por exemplo", disse o pesquisador Dan Adams. Ele é um dos responsáveis por desenvolver a tecnologia que embala os dados da câmera em um formato compatível com o cérebro e os canaliza diretamente para o córtex visual.

Em outros testes, os macacos também jogaram o tradicional jogo de videogame Pong, seguiram instruções e foram capazes de digitar em um teclado virtual sob o comando do cérebro, sem usar as mãos.

Já nos macacos, o chip cerebral foi implantado com uma câmera acoplada no córtex visual. Ele conseguiu capturar e armazenar flashes visuais que o animal interpretou como se estivesse em locais diferentes.

Segundo o empresário, parte dos documentos necessários para o início dos testes já foram entregues à Food and Drug Administration, agência federal norte-americana que regula as atividades envolvendo saúde pública.

Do tamanho de uma moeda, o chip ainda estará em fase de testes. Caso dê certo, o objetivo é facilitar a interação direta entre cérbero e computador, além de desenvolver tratamentos para que deficientes visuais voltem a enxergar e pessoas com tetraplegia voltem a andar e mover os braços.

