Elon Musk erra ao pedir pausa em desenvolvimento de IA, dizem especialistas

Barroso, do Google, brincou com as limitações da ferramenta de inteligência artificial, que por vezes pode dar resposta sem sentido a determinados problemas. "Por serem modelos de linguagem, são muito mais fluentes do que competentes. A capacidade desses bots de responder perguntas é quase inversamente proporcional à autoridade que têm sobre o assunto", disse.

Para o professor de engenharia elétrica de Harvard Flavio Calmon, "a tecnologia tem que ser desenvolvida de forma responsável", mas não é crível pensar na interrupção do uso de algoritmos de aprendizado de máquina, pesquisa em matemática e coleta de dados. "Certamente a carta não terá nenhum efeito no desenvolvimento desses algoritmos", disse.

A opinião foi ecoada por colegas que dividiram com ele palestra sobre o futuro da IA na Brazil Conference, evento organizado por alunos das universidades Harvard e MIT (Massachusetts Institute of Technology), em Cambridge, na região de Boston, nos EUA. A conversa foi moderada pela especialista em IA Carmem Domingues.

"Concordo com a intenção por trás disso. Obviamente [a IA] é muito importante para a sociedade, tem que ser gerenciada com muito cuidado. [Mas] A solução proposta por essa carta é muito problemática. A capacidade de benefício dessas tecnologias é enorme, e não somos incapazes de gerenciar os benefícios de forma ética e de forma correta", disse Barroso nesta sexta-feira (31).

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A carta de especialistas e empresários da tecnologia, incluindo Elon Musk, questionando o estado da inteligência artificial (IA) até tem boas intenções, mas o pedido de interrupção do desenvolvimento da tecnologia é "muito problemático", defende o engenheiro do Google Luiz André Barroso, ex-vice-presidente da companhia.

