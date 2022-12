Elon Musk é vaiado por público em show de comediante nos EUA

Musk então subiu ao palco -com um público estimado em 18 mil pessoas- e levantou os braços achando que seria recebido com aplausos, o que não aconteceu.

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O bilionário Elon Musk, dono da rede social Twitter e CEO da empresa automotiva Tesla, foi vaiada por uma multidão após subir ao palco, em um show do comediante Dave Chappelle, em São Francisco (EUA), no último domingo (11), segundo informou o site britânico "The Guardian".

