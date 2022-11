Elon Musk diz que pretende deixar comando do Twitter e já busca substituto

Desde o fim de outubro, Musk tem ocupado boa parte do seu tempo com o Twitter, seja com demissões de funcionários, reunião com anunciantes ou implementação de novos recursos, como o Twitter Blue.

A audiência a qual Musk testemunhava tem relação com o questionamento sobre sua remuneração na Tesla, que chegou a US$ 52,4 bilhões.

"Espero reduzir meu tempo gasto no Twitter e encontrar outra pessoa para administrar a rede ao longo do tempo", disse Musk durante julgamento envolvendo a Tesla.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não faz nem um mês que o empresário Elon Musk assumiu o Twitter, e ele já tem planos de passar o comando da rede social para se dedicar às outras empresas. As informações são do jornal norte-americano Wall Street Journal.

