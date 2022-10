Elon Musk diz que perfumes 'Cabelo Queimado' se esgotaram em uma semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla, afirmou em rede social que se esgotaram os perfumes Burnt Hair (cabelo queimado) lançado por ele na semana passada.

Foram colocados à venda 30 mil frascos vermelhos do produto, ao preço de US$ 100 (R$ 534 mil). No anúncio do novo produto, ele havia dito que usaria as receitas para comprar o Twitter, pelo qual ofereceu US$ 44 bilhões (R$ 235 bilhões), numa operação com muitas idas e vindas e discussões judiciais.

"Por favor, comprem meu perfume para que eu possa comprar o Twitter", brincou ele na plataforma.

Musk deve completar a compra do Twitter até o fim do mês. Se ele não concretizar a aquisição, um julgamento por quebra de contrato deve ser retomado em novembro após uma ação iniciada pela rede social.

Na noite desta terça (18) o fundador da Tesla e da SpaceX havia dito que restavam apenas 1.300 frascos dos 30 mil lançados. Horas depois adendou que os perfumes tinham se esgotado.

"Com um nome como o meu, entrar no ramo das fragrâncias era inevitável -por que eu lutei contra isso por tanto tempo?", brincou no Twitter na semana passada.

A biografia do Twitter do homem mais rico do mundo agora o descreve como um "vendedor de perfume" e inclui um link para a página de venda do produto de sua startup The Boring Company (a empresa chata).