Einstein e HCor veem aumento de novos casos de Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os hospitais Eisntein e Hcor voltaram a registrar alta no número de pacientes com casos confirmados de Covid-19.

O Hcor diz ter registrado aumento no número de casos confirmados após semanas de queda. Na última quinzena de abril, a instituição afirma ter passado de uma média de sete atendimentos diários de casos de síndrome gripal no pronto-socorro para 40 ocorrência por dia.

A taxa de testes positivos para a Covid-19 passou de 3,3%, em março, para 8,7%, em abril. Para a administração do hospital, o aumento era previsto por conta dos dois feriados, o da Páscoa e o de Tiradentes. No último, houve também a realização do Carnaval, com desfiles e saída de blocos.

"É importante ressaltar que não estamos nem perto do número de casos registrados no auge da pandemia. Hoje, temos um paciente internado com Covid-19, enquanto, em março de 2021, tínhamos 166", diz, por meio de nota, o infectologista e superintendente de qualidade e segurança do Hcor, Pedro Mathiasi.

A cobertura vacinal, afirma, também tem garantido sintomas mais leves, o que dispensa a hospitalização.

O Einstein registrou crescimento similar. A taxa de testes com resultado positivo ficou em 8,2% na semana epidemiológica entre os dias 24 e 30 de abril. Nesse intervalo, 4.255 exames foram realizados, dos quais 348 acusaram a contaminação pelo coronavírus.

Um mês antes, entre 20 e 26 de março, o percentual de testes com resultado positivo no hospital tinha sido de 3,7%.

O hospital diz considerar que será fundamental acompanhar a taxa de positividade entre os exames nesta semana, quando se completam 15 dias do feriado do Carnaval. "Para compreender se ela continuará crescendo e avaliar possíveis impactos que esse aumento poderia ocasionar no atual contexto da pandemia", afirma a instituição, em nota.