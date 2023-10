Economistas reduzem previsão da inflação para 4,75% neste ano

No mesmo boletim Focus, o mercado permaneceu com as mesmas previsões em outros dados. O PIB ficou em 2,92%, o dólar está em R$ 5, e a taxa básica de juros permanece em 11,75%.

Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses é de 5,19%. Após a divulgação, agências de classificação de risco e bancos reduziram as suas expectativas para o aumento de preços.

