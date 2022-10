Economistas Edmar Bacha e Pedro Malan declaram voto a Lula

O economista Edmar Bacha: fundador da Casa das Graças e um dos pais do Plano Real, declara apoio a Lula 12.06. 19 Gabriel Monteiro / Agência O Globo **** Com essa nota, consolida-se um alinhamento de economistas egressos do PSDB à campanha do PT. O economista André Lara Resende também abriu o voto, optando por Lula.

Os economistas Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e Persio Arida, outro economista que participou da formulação do Real, já haviam anunciado essa opção, mas também assinam a nota.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os economistas Edmar Bacha, um dos pais do Plano Real, e Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda de Fernando Henrique Cardoso, divulgaram nota, nesta quinta-feira (6), declarando que vão votar em Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição presidencial.

