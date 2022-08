Economia quer aprovar isenção de IR para investidor estrangeiro ainda este ano

Atualmente, investidores estrangeiros pagam imposto de 15% sobre ganhos de capital em títulos emitidos por empresas, mas estão isentos do imposto para investimentos no mercado de ações brasileiro e na dívida pública.

Em conversas com integrantes da pasta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizou preferir analisar o projeto na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) antes de levar para o plenário, o que, na prática, retarda a tramitação. O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) se colocou à disposição para relatar o texto, mas ainda não foi designado para a missão.

Com o início das campanhas eleitorais e o Congresso funcionando em períodos de esforços concentrados, esse é um dos projetos escolhidos pela pasta para ser impulsionado ainda nesta gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL).

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O projeto de lei que isenta investidores estrangeiros do Imposto de Renda foi colocado no rol prioritário do Ministério da Economia para aprovação ainda em 2022.

