Doria vai dar desconto de R$ 0,35 no litro de diesel

As novas alíquotas passam a valer em 1º de julho. Até lá, a cobrança de ICMS sobre os combustíveis continuará sendo feita sobre os preços de referência praticados em novembro do ano passado.

O anuncio acontece após a definição do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) sobre uma alíquota única do ICMS sobre o diesel que terá limite máximo de R$ 1,006 no país.

Segundo a secretaria da Fazenda do estado, a medida indica que não haverá aumento do ICMS cobrado por, pelo menos, 12 meses.

