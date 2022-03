Doria convida Aloysio Nunes a voltar para o Governo de SP após arquivamento de inquérito

O Ministério Público Federal pediu o arquivamento do processo e disse que o cartão de crédito em questão não estava com Nunes e que, portanto, não haveria como ele ter se beneficiado de recarga feita por Paulo Preto. O juiz federal Diego Paes Moreira acolheu a solicitação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) foi convidado pelo governador João Doria (PSDB) a voltar ao seu cargo de presidente na Investe SP, do qual pediu demissão após ação da Polícia Federal em sua casa no âmbito da Operação Lava Jato. O chamado ocorreu por ocasião do recente arquivamento do inquérito por falta de provas.

