Donos de restaurantes pressionam Doria por reabertura imediata

Procurado pela coluna, o governo de SP diz que mantém diálogo com a Abrasel. Também afirma que a carta enviada pela entidade será avaliada pelo Centro de Contingência do Coronavírus.

A carta também pede liberação para atender até 40% da capacidade total dos estabelecimentos, e não 25%, conforme determinado pelo governo. “A maioria dos restaurantes não vai abrir, porque tem mais prejuízo do que lucro com 25%”, diz Maricato.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o início da chamada fase de transição, que liberou o funcionamento do comércio em São Paulo no final de semana, a Abrasel (associação de restaurantes) enviou uma carta ao governador João Doria pedindo que seus estabelecimentos também possam reabrir imediatamente. Pela regra atual, a retomada do setor começa a partir de sábado (24).

