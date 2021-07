Dono do Madero chama senadores da CPI de palhaços e apoia Luciano Hang

Porém, na semana passada, foram divulgadas informações sobre os resultados do Grupo Madero referentes ao primeiro trimestre com dúvidas sobre a continuação das operações da empresa. Durski nega.

Nos meses seguintes, depois da repercussão negativa, o apresentador Luciano Huck saiu da sociedade com Durski no Madero. O empresário concedeu entrevistas anunciando planos de expansão da empresa e contratação de funcionários.

Em março do ano passado, Durski, que faz parte do grupo de empresários apoiadores do presidente, se notabilizou após publicar um vídeo atacando as medidas de isolamento social e a quarentena. "Não podemos [parar] por conta de 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer. Eu sei que é muito grave, sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil", afirmou ele.

