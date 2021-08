Dono do grupo Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade morre aos 77 anos

O Grupo Caoa é o distribuidor das marcas Subaru, Hyundai e Chery no Brasil. É dono de duas fábricas próprias, uma em Anápolis (GO), onde são montados modelos da Hyundai e da Chery, e outra em Jacareí (SP), advinda da compra de 50,7% da operação brasileira da fabricante chinesa Chery, o que formou a CAOA Chery.

"Dr. Carlos estava com a saúde debilitada por conta de um tratamento de saúde e faleceu durante o sono ao lado de sua esposa e filhos", afirmou a diretoria do grupo em nota. Oliveira Andrade era médico.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O fundador e presidente do conselho do grupo automobilístico Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, 77 anos, morreu na manhã deste sábado (14). A causa da morte ainda não é conhecida.

