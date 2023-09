Dono da Itaipava, Grupo Petrópolis propõe pagar dívidas de credores até 2035

Segundo o grupo, sua crise de liquidez vem se agravando há um ano e meio, quando registrou drástica redução de receita. De 31,2 milhões de hectolitros vendidos em 2020, a companhia fechou 2022 com 24,1 milhões de hectolitros comercializados, e 2021, com 26,4 milhões.

Somadas, as oito unidades fabris do Grupo Petrópolis hoje possuem capacidade instalada para produzir mais de 52,4 milhões de hectolitros de bebida, mas, após a crise, produz cerca de 21 milhões de hectolitros, aproximadamente 40% de sua capacidade instalada total.

O Grupo Petrópolis foi fundado em 1998 por Walter Faria, após atuar como principal distribuidor do Grupo Schincariol. Na ocasião, Faria adquiriu a Cervejaria Petrópolis, pequena planta industrial localizada em Itaipava, no Rio de Janeiro, distrito da cidade serrana homônima, para iniciar a sua atuação no segmento de bebidas.

O problema, diz o especialista, é que a resposta sobre o tipo de contrato a ser firmado com o credor só será dada após a aprovação do plano. "Podemos aprovar o plano e, depois, algum credor não ser aceito como fornecedor", diz.

Para os credores fornecedores parceiros, não haverá deságio, no entanto, a proposta é que os pagamentos comecem a ser feitos 36 meses após a data de homologação do plano. Há ainda carência de 24 meses para o pagamento dos juros. Esse grupo poderá receber toda a dívida em até 84 parcelas.

Credores com garantia real poderão receber os valores com deságio de até 70% ou poderão optar pela mesma forma de pagamento oferecida aos credores fornecedores, que integram uma subclasse da categoria de quirografários. Haverá pagamento de juros, que poderá ser feito até 2035.

O destaque do ativo do grupo está em suas oitos unidades fabris, que tem capacidade instalada para produzir aproximadamente 55,4 milhões de hectolitros de bebidas (1 hectolitro equivale a 100 litros), além da frota de veículos utilizada na distribuição dos produtos, e imóveis próprios, que envolvem terrenos e construções.

O grupo cervejeiro entrou com pedido de recuperação judicial em 27 de março, informando dívidas de R$ 4,2 bilhões --R$ 2 bilhões em operações financeiras e de mercados de capitais e R$ 2,2 bilhões com grandes fornecedores.

A nova proposta foi protocolada na Justiça na madrugada desta quinta-feira (7), após parte do grupo de credores apontar falhas no plano inicial, que começou a ser debatido em 31 de agosto. Nova assembleia está marcada para segunda (11).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupo Petrópolis, que produz as cervejas Itaipava, Petra e Cacilds, entre outras, apresentou à 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro um novo plano de recuperação judicial, que envolve 30 empresas, e detalha pagamento das dívidas a seus credores até o ano de 2035.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.