Dono da Havan posterga data para anunciar se vai ser candidato em 2022

Pelo calendário eleitoral, 2 de abril é a data até a qual os pretendentes no pleito deste ano devem estar com a filiação deferida pelo partido, desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo superior.

Hang ainda não revela a sigla nem o cargo e ainda deixa dúvidas se, de fato, vai concorrer nas eleições de 2022. Na internet, tem ventilado que a vaga do Senado por Santa Catarina seria uma alternativa. A opção de concorrer ao governo do estado parece fora do horizonte.

