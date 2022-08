Dona do Burger King rejeita proposta de aquisição do Mubadala

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A Zamp, dona do Burger King no Brasil, anunciou em comunicado ao mercado nesta quarta-feira (17) que seu conselho de administração manifestou-se de forma contrária à proposta de aquisição feita pelo fundo árabe Mubadala Capital no início de agosto.

A decisão foi tomada após a contratação de um assessor financeiro para avaliar a proposta, que apontou que o preço por ação da oferta não era condizente com o valor da empresa. O conselho diz ter feito reuniões com diversos acionistas da companhia, que teriam pedido atenção quanto ao preço dos papéis, destacando o momento de recuperação da Zamp no pós-Covid.

A OPA (Oferta Pública de Aquisição) apresentada pelo Mubadala para a compra foi de 45,15% das ações da Zamp, por R$ 7,55 cada. O valor total do negócio proposto foi de R$ 938,6 milhões.

Parecer de análise contratada pela companhia, porém, aponta que o valor das ações de emissão oscila entre R$ 9,96 e R$ 13,47 nesta data, com ponto médio de R$ 11,72, valores superiores ao preço da oferta.

No edital da proposta de aquisição, a Mubadala diz que a Zamp "tem alto potencial de crescimento e geração de valor para seus acionistas", e que admira o trabalho feito pela administração da empresa, "especialmente frente às recentes condições econômicas e de mercado desafiadoras".

No dia da divulgação da proposta, as ações da Zamp saltaram 18,81%, chegando a R$ 7,39, o maior valor desde o início de abril.