Dona da Backer voltará a produzir cerveja

No momento, por decisão da empresa, segundo o ministério, apenas duas iniciaram operação e foram submetidas a procedimentos de controle de produção pelo Mapa. "As outras duas adegas só poderão ser liberadas quando entrarem em funcionamento e puderem ser testadas", explica o ministério.

O Ministério da Agricultura informou que a liberação é parcial e vale para "duas adegas no parque industrial da empresa". As adegas são polos com vários tanques de produção. A empresa possui quatro adegas.

A investigação concluiu que haviam furos nos dutos que transportavam a substância no entorno dos tanques onde a cerveja era armazenada. Esses tanques também tinham furos, o que permitiu a passagem do dietilenoglicol. Por causa das intoxicações, a empresa foi interditada.

