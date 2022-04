Dólar volta a subir com receios sobre Fed e China

Investidores aproveitaram para comprar papéis excessivamente depreciados. Isso incluiu as ações do Twitter, que subiram 5,66% com a notícia de que o bilionário Elon Musk fechou um acordo para comprar a rede social por US$ 44 bilhões (R$ 214 bilhões).

Apesar das preocupações de que uma dose exagerada da elevação dos juros para controlar a inflação conduza a economia americana à recessão, o mercado de ações dos Estados Unidos saiu do vermelho no final da sessão desta segunda.

Na véspera, o mercado financeiro mundial trabalhou sob o temor de que as restrições a atividades econômicas para o combate ao coronavírus na China provoquem prejuízos às cadeias globais de suprimentos, repetindo uma situação ocorrida no auge da pandemia e que está na raiz da atual inflação global.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar voltava a subir contra o real nesta terça-feira (26), embora a ritmo mais lento que o visto nas duas últimas sessões, com temores sobre um aperto monetário mais agressivo nos Estados Unidos e provável desaceleração na China continuando a prejudicar ativos arriscados ao redor do mundo.

