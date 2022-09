Dólar tem leve queda após disparada da véspera

Sem a redução esperada no CPI, o mercado passa a esperar que o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) continue a aumentar com rapidez os juros no país.

O custo do crédito no Brasil depende da taxa nos Estados Unidos. Para atrair e manter investimentos por aqui, o país precisa que seus títulos soberanos ofereçam juros suficientemente altos para compensar instabilidades políticas e econômicas.

No câmbio do Brasil, o dólar saltou 1,80%, cotado a R$ 5,1890. Mais cedo, chegou perto dos R$ 5,21. A moeda americana também apresentou forte alta em relação às principais divisas.

Esperava-se amplamente que o CPI, sigla em inglês para índice de preços ao consumidor, mostrasse deflação. A agência Bloomberg projetava taxa negativa de 0,1% no mês e, no acumulado em 12 meses, apontava que o índice cairia de 8,5% para 8,1%.

Mercados de ações desabaram nesta terça-feira (13) após os Estados Unidos divulgarem ainda pela manhã que a inflação no país subiu 0,1% em agosto em relação a julho. No acumulado em 12 meses, a alta dos preços ficou em 8,3%.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar caía modestamente frente ao real logo após a abertura desta quarta-feira (14), com investidores pausando movimento de fuga para a segurança visto na véspera, depois de dados mostrarem alta inesperada nos preços ao consumidor dos Estados Unidos, enquanto aguardavam mais números de inflação da maior economia do mundo, desta vez ao produtor.

