Dólar sobe; acompanhe a cotação nesta quinta

O barril do Brent, referência para a matéria-prima em estado bruto, subia 2,30%, a US$ 95,80 (R$ 497,40).

O índice parâmetro da Bolsa de Nova York, o S&P 500, recuava 0,08%, assim como o indicador para as empresas de grande valor, o Dow Jones, perdia 0,17%. Já o índice Nasdaq, focado em empresas de tecnologia e com maior potencial de crescimento, avançava 0,11%.

Na Bolsa de Valores brasileira, o índice de referência Ibovespa subia 0,09%, a 113.813 pontos no final da manhã desta quinta (18). O ligeiro ganho doméstico ocorria em meio a um mercado global ainda sem direção após a ata do Fed.

A interpretação de analistas foi de que a taxa do Fed poderá permanecer em níveis elevados por um longo período, mas também de que o órgão está no caminho para alcançar o seu objetivo sem levar o mundo a uma profunda recessão.

