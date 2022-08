Dólar recua frente ao real após ata do Fed

Os contratos futuros de petróleo Brent subiam 0,77% no início da noite, para US$ 93,05 (R$ 481,80) por barril.

As ações preferenciais da Petrobras subiram 2,34%, favorecidas pela alta dos preços do petróleo.

A interpretação de analistas foi de que a taxa do Fed poderá permanecer em níveis elevados por um longo período, mas também de que o órgão está no caminho para alcançar o seu objetivo sem levar o mundo a uma profunda recessão.

O mercado financeiro mundial encerrou o dia dividido entre a segurança do dólar e o risco dos mercados de ações de países de economia emergente, sem apontar para uma direção clara após a divulgação da ata da reunião do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) realizada no mês passado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar nesta quinta-feira (18) registrou queda frente o Real, acompanhando pausa num rali da divisa norte-americana no exterior, conforme investidores continuavam digerindo a ata da última reunião de política monetária do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.