Dólar recua com mercado à espera de dados da inflação nos EUA

No lado positivo da balança do mercado de ações do Brasil, a Eletrobras subiu 2,14% no dia da precificação das suas ações.

O segmento de commodities, um dos mais importantes do mercado acionário do país, foi prejudicado pela possibilidade de desaceleração da atividade econômica na China, principal consumidor desses materiais básicos. A Vale tombou 3,38%. A Petrobras perdeu 1,44%.

Uma eventual aceleração nos preços indicará ao mercado que o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) manterá em curso o ritmo de elevação da taxa de juros no país, o que potencialmente favoreceria a valorização global do dólar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.