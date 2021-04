Dólar recua 1,37% e atinge a menor cotação em duas semanas

No exterior, os índices americanos S&P, Dow Jones e Nasdaq fecharam com quedas de 0,10%, 0,29% e 0,05%, respectivamente.

O dólar foi às mínimas do dia com informações de que Bolsonaro vetaria parte do texto aprovado pelo Congresso —conforme desejado por Guedes—, mas a sensação ainda é de desconforto sobre o valor de emendas a ser cortado da peça e como serão financiados programas como o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), voltado a pequenas empresas.

O organismo também elevou as estimativas de expansão para América Latina, mercados emergentes e Brasil, embora a melhora no prognóstico para a economia brasileira tenha sido marginal.

No exterior, o índice do dólar operava nas mínimas desde também o dia 23 de março, enquanto o índice S&P 500 da Bolsa de Nova York se manteve perto de recordes, após o FMI (Fundo Monetário Internacional) projetar que o PIB mundial aumentará 6% neste ano, taxa não vista desde a década de 1970, graças principalmente a respostas de política econômica sem precedentes à pandemia de Covid-19.

Guedes voltou a fazer declarações públicas nesta terça, assim como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas sem grandes repercussões no mercado.

