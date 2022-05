Dólar interrompe sequência de quedas enquanto mercado digere alta da inflação

O S&P 500 fechou com ganhos de 1,86%, o Dow Jones subiu 1,98%, e o Nasdaq, com maior concentração de ações de tecnologia, avançou 1,59%.

No mercado global, as Bolsas nos Estados Unidos também oscilaram no campo positivo, em uma sessão de ajustes, após terem reportado na sexta-feira (20) a sétima queda semanal em sequência, a pior desde 2001.

A persistente pressão inflacionária no país, e o risco de um aumento dos juros mais agressivo pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), foram os maiores responsáveis para as quedas das Bolsas americanas na semana passada.

"O pronunciamento foi visto com bons olhos, uma vez que qualquer redução destas tarifas poderia ajudar no controle da inflação americana", dizem os analistas da XP em relatório.

