   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Dólar fecha a R$ 5,40 com dados dos EUA e aversão global ao risco; Bolsa cai

Por Folha de São Paulo

21/11/2025 18h08 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar disparou 1,19% nesta sexta-feira (21) e encerrou a semana cotado a R$ 5,401, em meio a uma maior aversão ao risco global após dados dos EUA reforçarem as apostas de que o Fed (Federal Reserve, banco central americano) manterá a taxa de juros inalterada, fortalecendo a moeda norte-americana.

É o maior valor de fechamento desde 17 de outubro, quando a moeda encerrou o pregão cotada a R$ 5,406. Na semana, o dólar teve ganho de 1,98%.

O clima mais pessimista também contaminou a Bolsa, que fechou em queda de 0,39%, aos 154.770 pontos. Na semana, o Ibovespa recuou 1,9%.

O pregão foi marcado por ajustes dos investidores brasileiros após o feriado do Dia da Consciência Negra na véspera, quando o mercado doméstico esteve fechado. A reação negativa ocorreu apesar de os EUA terem retirado, na quinta-feira (20), a sobretaxa de 40% sobre produtos brasileiros.

Na quinta, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que a economia norte-americana gerou 119 mil postos de trabalho em setembro, ante projeção de 50 mil vagas de economistas ouvidos pela Reuters. Por outro lado, a taxa de desemprego subiu para 4,4%, ante projeção de 4,3%.

O órgão ainda informou que os dados de emprego de outubro e novembro serão publicados em 16 de dezembro, ou seja, após a reunião de política monetária do Fed, nos dias 9 e 10 de dezembro.

Segundo Marcio Riauba, head da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio, apesar da derrubada das sobretaxas sobre produtos brasileiros, os dados econômicos dos EUA oferecem um contraponto negativo durante o pregão.

"O payroll americano chegou acima do esperado, interrompendo uma sequência de quatro meses consecutivos em que os empregos criados ficaram abaixo de 100 mil vagas. O resultado mostra que o mercado de trabalho americano segue forte, o que aumenta os temores sobre uma pressão inflacionária nos Estados Unidos", afirma.

Os dados impactaram as apostas de operadores na manutenção da taxa de juros. Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, 60,9% deles apostavam na quinta-feira que o Fed irá manter a taxa de juros no nível atual, de 3,75% a 4,00%, em dezembro. O percentual caiu para 30,3% nesta sexta.

Os números econômicos reforçam o foco do mercado nos EUA. Na quarta-feira (19), a ata da última reunião de política monetária do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) foi acompanhada com atenção pelos operadores.

"Muitos participantes foram favoráveis à redução", apontou a ata, mas alguns deles também teriam ficado satisfeitos em manter a taxa básica inalterada. Ao mesmo tempo, outros se opuseram ao corte, "expressando preocupação com a estagnação do progresso em direção à meta de inflação de 2%".

Reduções nos juros dos EUA costumam ser uma boa notícia para os mercados globais e o oposto também é verdadeiro. Como a economia norte-americana é vista como a mais sólida do mundo, os títulos do Tesouro, também chamados de "treasuries", são um investimento praticamente livre de risco.

Quando os juros estão altos, os rendimentos atrativos das treasuries levam operadores a tirar dinheiro de outros mercados. Quando eles caem, a estratégia de diversificação vira o norte, e investimentos alternativos ganham destaque.

Para João Daronco, analista da Suno Research, os dados impactam os mercados globais em geral. "Aumenta a aversão a risco e faz com que os investidores busquem ativos mais seguros", afirma.

Para Jefferson Rugik, diretor da Correparti Corretora, o mercado enfrenta um movimento de ajuste. "Hoje [sexta-feira] temos no Brasil um ajuste. O payroll deu um nó na cabeça do investidor, que não sabe se de fato o Fed vai cortar os juros", afirma.

A alta firme do dólar ante o real nesta sexta está em sintonia com o avanço da moeda norte-americana ante outras divisas de emergentes no exterior, como o peso colombiano e chileno.

Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez, a retirada das tarifas entrariam no lado positivo da balança, mas o risco fiscal e a cautela externa pesaram mais até o momento.

Há também um temor sobre uma possível bolha de IA nos EUA. Na quarta, a Nvidia revelou ter ampliado as vendas, registrando receita de US$ 57 bilhões, alta de 62% no comparativo anual e acima da estimativa de US$ 55 bilhões.

Apesar do bom resultado, Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez, destaca a preocupação com o setor. "A cautela no mercado americano ainda gira em torno das ações de IA, mesmo com o resultado da empresa".

Os papéis da big tech fecharam o pregão de quinta com uma queda de 3% na Bolsa de Nova York. O temor também impactou os índices asiáticos, que despencaram mais de 3% nesta sexta após subirem na véspera.

Por aqui, os investidores repercutem a retirada de tarifas de 40% sobre carne, café, frutas e outros produtos do Brasi na quinta-feira (20). Ao todo, são mais de 200 itens agrícolas e da pecuária.

Em comunicado, Trump citou a conversa que teve por videoconferência com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O republicano afirmou que ouviu opiniões de outras autoridades no sentido de que as tarifas não são mais necessárias porque "houve progresso inicial nas negociações com o governo do Brasil". A isenção será retroativa para tudo que tiver entrado nos EUA a partir de 13 de novembro.

No fim de julho, Trump impôs uma sobretaxa de 40% a produtos importados pelo Brasil, que somou-se às chamadas "tarifas recíprocas" de 10% aplicadas globalmente. O decreto, no entanto, previu uma lista com quase 700 exceções, como suco de laranja e produtos de aviação.

Na semana passada, o governo americano derrubou a tarifa de 10% das principais exportações brasileiras, como carne e café. Agora, a sobretaxa de 40% também caiu.

A medida foi comemorada pelos setores isentados, que destacaram o trabalho realizado em conjunto com o governo brasileiro para eliminar essas barreiras.

Para João Daronco, da Suno Research, apesar de ser uma notícia positiva, a retirada não teve um grande efeito nas empresas brasileiras listadas na Bolsa.

"Para as empresas brasileiras expostas aos segmentos que tiveram redução das tarifas, a medida é positiva. Porém, nenhuma delas tem peso relevante no Ibovespa. Por isso, quando olhamos a Bolsa brasileira, não vemos uma valorização expressiva", afirma.

Bastidores da Política - No país das cotas, Lula cria a sua no STF Bastidores da Política
No país das cotas, Lula cria a sua no STF

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


21/11/2025

STF forma maioria contra revisão da vida toda do INSS, mas segurado não terá de devolver valores

21/11/2025

Procuradores avisaram AGU de Messias sobre acúmulo de queixas de descontos irregulares no INSS

21/11/2025

2 - Cotação das moedas

21/11/2025

Números do mercado financeiro

21/11/2025

Ibovespa fecha em queda e registra 1ª perda semanal desde começo de outubro

21/11/2025

Wall Street salta conforme apostas de corte de juros aumentam, mas sofre perdas na semana

21/11/2025

Ibovespa fecha em queda e registra 1ª perda semanal desde começo de outubro

21/11/2025

Governo programa leilões de oito ferrovias até 2027, com R$ 139,7 bilhões em investimentos

21/11/2025

Alckmin diz que 22% das exportações para os EUA seguem sujeitas a tarifa de 50%

21/11/2025

Alckmin diz que 22% das exportações para os EUA seguem sujeitas a tarifa de 50%

21/11/2025

Revogação de tarifas foi avanço, mas 22% das exportações seguem sobretaxadas, diz Alckmin

21/11/2025

WePink, de Virginia Fonseca, pagará R$ 5 milhões por práticas comerciais abusivas

21/11/2025

Alckmin diz que 22% das exportações para os EUA seguem sujeitas a tarifaço

21/11/2025

Comentários de Williams aumentam chances de corte pelo Fed, mas defensores de política rígida permanecem

21/11/2025

Negros de classe média alta relatam racismo mesmo após ascensão social

21/11/2025

Vaca nelore quebra recorde mundial e é avaliada em R$ 54 milhões

21/11/2025

Dólar sobe mais de 1% e Bolsa cai com dados dos EUA e aversão global ao risco

21/11/2025

EUA cancelam divulgação de dados de preços ao consumidor de outubro devido à paralisação do governo

21/11/2025

Miran diz que apoiaria corte de 0,25 p.p. nos juros pelo Fed se seu voto definir redução--TV Bloomberg

21/11/2025

Correios aprovam plano de reestruturação, com R$ 1,5 bi por venda de imóveis e possíveis fusões

21/11/2025

Dólar sobe mais de 1% e Bolsa cai com dados dos EUA e aversão global ao risco

21/11/2025

Fila do INSS chega a 2,9 milhões e órgão monta comitê para monitorar e gerenciar crise

21/11/2025

Dow Jones sobe com fortalecimento das apostas em corte de juros em dezembro

21/11/2025

Vaca nelore quebra recorde mundial e é avaliada em R$ 54 milhões

21/11/2025

Correios aprovam plano de reestruturação e preveem R$ 1,5 bi com venda de imóveis

21/11/2025

Atividade industrial dos EUA desacelera em novembro, mostra PMI

21/11/2025

Bitcoin despenca mais de 6% e atinge menor valor em sete meses

21/11/2025

Wall St abre em alta com fortalecimento de apostas em corte de juros em dezembro

21/11/2025

Logan defende manutenção da taxa de juros pelo Fed "por algum tempo"


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!