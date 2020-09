SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar fechou estável nesta terça-feira (29), a R$ 5,64, depois de oscilar entre altas e baixas com a apreensão do mercado com a saúde fiscal do Brasil. O turismo está a R$ 5,787.

Na segunda (28), o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou que o financiamento do Renda Cidadã viria de recursos de precatórios (dívidas do governo) e do Fundeb (fundo para a educação), que não está incluso no teto de gastos.