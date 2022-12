Dólar fecha com leve alta após comentário de Lula sobre PEC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar fechou em alta nesta sexta-feira (12) e o aumento da moeda americana foi atribuído por analistas, em parte, a declarações feitas durante a tarde pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que mostrou resistência a reduzir o montante de gastos embutido na PEC da Transição e se esquivou de perguntas sobre quem será seu ministro da Fazenda.

A moeda americana subiu 0,30%, a R$ 5,2130 na venda, no encerramento do dia, mas chegou a saltar quase 1% no início da tarde, após ter passado a maior parte da manhã em queda.

O humor dos investidores piorou depois que Lula defendeu nesta sexta-feira em entrevista coletiva que o Congresso aprove a PEC da Transição "do jeito que nós queremos", ainda que não tenha descartado negociações.

Da forma que foi protocolada no Senado no início desta semana, a PEC abre uma exceção à regra do teto de gastos de quase R$ 200 bilhões por quatro anos, em grande parte para custear o Bolsa Família.

"Acredito que, no geral, o mercado está com muita sensibilidade em relação a estes comentários", disse à agência Reuters Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital, descrevendo a recuperação do dólar frente ao real como uma "uma volatilidade transitória".

Expectativas de que esse montante pudesse ser reduzido durante tramitação do texto no Congresso vinham sustentando o real nos últimos dias.

Apesar da alta deste pregão, o dólar perdeu 3,58% em relação ao fechamento da última semana, sua maior depreciação semanal em cerca de um mês, depois de ter recuado 3,85% no acumulado dos três primeiros pregões da semana.

A Bolsa de Valores brasileira, porém, se manteve em alta desde o início da sessão. O índice Ibovespa fechou o dia em alta de 0,90%, aos 111.923 pontos, acumulando alta de 2,9% na semana.

O volume financeiro no dia somava R$ 25,3 bilhões de reais, de uma média diária de quase R$ 30 bilhões em 2022, mais uma vez afetado por jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo na parte da tarde, em que o Brasil perdeu da equipe de Camarões.

Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 fechou ligeiramente em baixa, embora os principais índices tenham se recuperado em relação aos seus piores níveis do dia, depois que o relatório de vagas de emprego dos Estados Unidos de novembro alimentou expectativas de que o Federal Reserve, o banco central americano, manterá sua trajetória de alta da taxa de juros para combater a inflação.

O relatório de empregos do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostrou que as vagas de trabalho fora do setor agrícola aumentaram em 263 mil, acima das expectativas de 200 mil, e o crescimento salarial acelerou mesmo com preocupações mais intensas com a recessão.

A taxa de desemprego nos EUA permaneceu inalterada, como esperado, em 3,7%.

Investidores têm procurado por sinais de fraqueza no mercado de trabalho, especialmente nos salários, como um precursor de um arrefecimento mais rápido da inflação que permitirá ao Fed desacelerar e, eventualmente, interromper seu atual ciclo de alta de juros.