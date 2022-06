Dólar começa a terça em alta; acompanhe o mercado

Na Europa, houve alta de 1,45% no índice que acompanha as 50 principais empresas de países que têm o euro como moeda.

No mercado de trabalho brasileiro foram criadas 196.966 vagas formais em abril, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgado, também nesta segunda, pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Dados pouco empolgantes sobre a economia doméstica divulgados nesta segunda ajudaram a manter o desânimo de investidores com mercados emergentes, como é o caso do Brasil, em um contexto global de temor com a alta de preços e de elevação dos juros nos Estados Unidos e na Europa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar avançava contra o real logo após a abertura desta terça-feira (7), refletindo temores internacionais sobre o aperto da política monetária nas principais economias, enquanto, no Brasil, investidores avaliavam a proposta do governo de zerar o ICMS e ressarcir Estados.

