Dólar começa o dia em queda contra o real; inflação mundial segue forçando bancos a aumento de juros

Reflexo da maior cautela dos investidores nos últimos tempos, o saldo de tesouraria das administradoras de fundos internacionais subiu ao seu valor mais alto desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, segundo pesquisa do Bank of America.

A inflação britânica atingiu sua taxa anual mais elevada desde 1982, enquanto a inflação canadense subiu para 6,8% no mês passado. A inflação no Reino Unido é agora a mais alta entre as principais economias, mas os preços estão subindo rapidamente em todo o mundo, forçando bancos centrais a aumentar as taxas de juros apesar do potencial impacto sobre o crescimento, como sugerido por um declínio modesto na construção de casas nos Estados Unidos em abril.

Preocupações sobre o crescimento econômico e o aumento da inflação azedaram o humor dos mercados, agravado pela disparada de 9% nos preços ao consumidor britânico e uma aceleração acima do esperado na alta de preços no Canadá.

O Goldman Sachs reduziu nesta quarta a previsão de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) da China 2022 para 4%, de 4,5%, como resultado dos danos à economia relacionados à Covid-19 no segundo trimestre deste ano.

Após ter fechado na sessão anterior com queda de 2,2%, a moeda americana retomou a tendência de alta e fechou na véspera cotada a R$ 4,9840, valorização de 0,87%. Na máxima do dia, a moeda chegou a encostar em R$ 5,001.

Na quarta-feira (18), o sentimento de maior cautela voltou a dar o tom nos mercados financeiros, com queda das Bolsas globais e nos preços das commodities. Riscos relacionados à inflação e ao crescimento da atividade econômica em escala global voltaram a pesar no humor dos investidores.

