Dólar cai quase 2% após Fed sinalizar limite para juros

A moeda americana fechou a sessão em queda de 1,92%, cotada a R$ 5,2480. O real foi a moeda com maior valorização entre as principais divisas globais, além de liderar ganhos frente ao dólar também na comparação com outras moedas de economias emergentes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar perdeu terreno nesta quarta-feira (27), com investidores avaliando que o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) sinalizou limites para a continuidade do seu programa de aumento progressivo dos juros, embora tenha aplicado uma nova alta de 0,75 ponto percentual em sua taxa.

