Dólar cai na véspera de decisão sobre juros nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar fechou em queda nesta terça-feira (26) em um dia de valorização do real devido à força das commodities por expectativas melhores sobre a China. Isso amorteceu as pressões relacionadas à expectativa de alta dos juros nos EUA. A divisa americana caiu 0,39%, cotada a R$ 5,3510.

Apesar da valorização da moeda brasileira, a Bolsa de Valores fechou em queda, sem força para se sustentar acima dos 100 mil pontos, contaminado pelo declínio em Wall Street.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,50%, a 99.771 pontos.

O minério de ferro, um dos principais componentes da pauta de exportação do Brasil e que tem a China como seu principal destino, bateu uma máxima em duas semanas.

O país asiático tem produzido notícias mais alentadoras nos últimos dias no campo econômico, alimentando expectativas de aumento de demanda por produtos básicos exportados pelo Brasil.

"Cada vez mais a economia brasileira está mais sensível a qualquer alteração na economia chinesa, o que está fazendo a gente se descolar um pouco das questões relacionadas aos juros nos EUA", disse Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora. "O real descolou do DXY hoje", completou.

O DXY é um índice da ICE de referência para o dólar em relação a uma cesta com seis pares. Um índice da Refinitiv com metodologia similar saltava 0,77% no fim da tarde, impulsionado pela queda de 1% do euro, este afetado pelo recrudescimento das preocupações com a oferta de energia para a Europa.

Outras moedas também perdiam terreno, na véspera da decisão de juros pelo banco central americano, Federal Reserve. A expectativa é de nova alta de 0,75 ponto percentual nesta quarta-feira (27).

A alta prevista para os juros americanos irá igualar o aumento aplicado pela autoridade monetária dos EUA em junho, a maior em quase 30 anos.

Taxas de juros mais altas nos EUA aumentam a atratividade da renda fixa americana, estimulando conversão de moedas estrangeiras para o dólar, o que o valoriza.

Em Nova York, o índice de referência S&P 500 caiu 1,15%. As ações de grande valor acompanhadas pelo Dow Jones recuaram de 0,75%. O indicador da Nasdaq perdeu 1,87%.

As ações dos Estados Unidos fecharam em forte queda nesta terça-feira, depois que um alerta de lucro do Walmart derrubou os papéis do varejo e alimentou temores sobre gastos do consumidor.

As ações do Walmart afundaram depois que o varejista cortou sua previsão de lucro para o ano inteiro na segunda-feira. O Walmart culpou o aumento dos preços de alimentos e de combustíveis e disse que precisa cortar preços para reduzir estoques.

O processo de elevação de juros é justamente adotado pelas principais economias mundiais em uma tentativa de desacelerar a inflação que se espalhou pelo globo com a quebra das cadeias de suprimentos durante a pandemia.

Na semana passada, o BCE (Banco Central Europeu) elevou a taxa básica de juros na região em 0,50 ponto percentual, a primeira alta desde 2011.