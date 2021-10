Dólar bate R$ 5,67 após Guedes pedir licença para furar teto por Auxílio Brasil de R$ 400

Para piorar, o Banco Central não anunciou venda líquida de dólares, seja na forma de swap cambial, seja de moeda física, para esta quinta (21), mas dada a disparada do dólar agentes financeiros não descartam que o Bacen intervenha de surpresa no mercado.

Contratos de real transacionados na CME (Bolsa Mercantil de Chicago) caíam 1,4%, com US$ 1 valendo R$ 5,63. Em Paris, um ETF (Exchange Traded Fund, também conhecido como índice de fundo) que acompanha o Ibovespa, principal indicado da Bolsa brasileira, perdia 3,4%, maior queda desde o início de setembro e indo em direção ao menor patamar desde março passado.

Bolsonaro vem pressionando a equipe econômica a elevar o benefício do Auxílio Brasil, programa substituto do Bolsa Família, para R$ 400.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar bateu a máxima de R$ 5,6750 na abertura do pregão da manhã desta quinta-feira (21), uma alta de 2% em relação ao fechamento da véspera. O mercado de câmbio reflete os temores da risco fiscal representado pela intenção do governo em aumentar os gastos com a aproximação da corrida eleitoral de 2022. Os juros futuros tinham forte aumento nos prêmios, com o DI janeiro 2025 voando 60 pontos-base, a 11,50% ao ano.

