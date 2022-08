Dólar abre pregão em queda frente o real

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar tinha queda frente ao real na manhã desta quarta-feira (10), pouco antes da divulgação de uma leitura do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, que pode oferecer pistas sobre os próximos passos de política monetária do Federal Reserve.

Às 9h09, o dólar à vista recuava 0,17%, a R$ 5,12.

Ganhos das ações do setor bancário somados ao desempenho positivo do ramo das matérias-primas impulsionaram a alta da Bolsa de Valores brasileira nesta terça-feira (9), que resistiu a um dia de valorização do dólar e de elevação dos juros.

O Ibovespa, índice parâmetro da Bolsa, subiu 0,23%, a 108.651 pontos. Essa foi a sexta elevação consecutiva do indicador, que avançou na contramão dos principais mercados mundiais.

Entre os papéis que tiveram maior peso nesse resultado, o Itaú Unibanco subiu 2,61% e a Vale avançou 2,07%.

O lucro líquido de R$ 7,7 bilhões do Itaú no segundo trimestre de 2022 deu fôlego ao setor bancário nesta sessão.

A empresa de viagens CVC desabou 10,96%. Investidores apostaram na desvalorização da companhia após o J.P. Morgan ter rebaixado os preços dos papéis da companhia.

Em Nova York, os índices de ações mais importantes caíram. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq perderam 0,18%, 0,42% e 1,19%, nessa ordem.

A apreensão vinda do exterior contrastou com sinais positivos no cenário doméstico. A ata do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central apontou para a estabilização da taxa de juros, enquanto a deflação mensal registrada pelo IPCA de julho confirmou a expectativa de desaceleração dos preços.

Novos dados sobre a inflação americana nesta quarta podem dar pistas se o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) manterá ou não o ritmo do aperto monetário.

Na semana passada, a criação de vagas de trabalho acima das expectativas para julho surpreendeu o mercado.

Isso indicou que a economia americana não estava em recessão, apesar de duas quedas trimestrais consecutivas do PIB (Produto Interno Bruto).

Por isso, investidores voltaram a considerar que o Fed manterá um nível semelhante de aumento da sua taxa de juros das duas últimas reuniões, de 0,75 ponto percentual.