Dólar abre em queda nesta quinta (21)

A maioria do mercado ainda aposta em um corte de 0,25 ponto percentual em março, o que levaria os juros para a faixa de 5% a 5,25% ao ano. Mas, segundo alguns dirigentes do próprio Fed, isso pode ser cedo demais.

Nesta quinta, investidores estão de olho nos dados de auxílio de desemprego e do PIB (Produto Interno Bruto) do terceiro trimestre dos EUA. Na sexta (22), será a vez do número mais aguardado da semana, o PCE (inflação americana de consumo pessoal), o índice de preços mais acompanhado pelo Fed (banco central dos EUA).

