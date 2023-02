Dólar abre em alta e Bolsa cai acompanhando Nova York

Os resultados colocaram em xeque o otimismo com a desaceleração da inflação e a aposta de corte do juro neste ano nos Estados Unidos.

A Bolsa segue também a baixa vinda de Nova York, que ainda reflete o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed (Federal Reserve, BC dos EUA), e os dados do emprego nos Estados Unidos.

No cenário interno, investidores observam a posse de Aluísio Mercadante no BNDES e a discussão de uma nova tabela do Imposto de Renda.

As falas são vistas como "um tiro no pé".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.