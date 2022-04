Dois jovens brasileiros entram na lista de bilionários da Forbes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois jovens brasileiros entraram na lista de bilionários da Forbes em 2022. A dupla Pedro Franceschi, 25, e Henrique Dubugras, 26, são cofundadores da startup norte-americana Brex, de cartões de créditos para empresas.

Segundo o ranking divulgado nesta terça-feira (5), cada um deles tem patrimônio de US$ 1,5 bilhão. Fundada no Vale do Silício, a Brex foi avaliada em US$ 12,3 bilhões por investidores em janeiro.

A Forbes diz que a Brex não é a única startup que tornou seus fundadores bilionários neste ano. Em todo o mundo, 30 startups ultrapassaram as avaliações de US$ 10 bilhões no ano passado, o dobro do número de 2020.

Em 2019, os cofundadores contaram que o diferencial do serviço da Brex é a agilidade: a empresa promete uma versão digital do cartão em até cinco minutos após o cadastro, e uma versão física em cinco dias.

Ao contrário dos bancos tradicionais, a Brex não pede garantias —como renda e bens— para dar um cartão corporativo aos empreendedores. Para avaliar os riscos, é analisado o histórico dos investidores, o fluxo de caixa e os padrões de gastos da startup.

ELON MUSK

O empresário Elon Musk, dono da Tesla e da Space X, é a pessoa mais rica do mundo em 2022, com uma fortuna estimada em US$ 219 bilhões (R$ 1,021 trilhão), de acordo com a Forbes. É a primeira vez que ele aparece em primeiro lugar.

Na sequência, aparecem Jeff Bezos, fundador da Amazon, com US$ 171 bilhões (R$ 797,25 bilhões), e o francês Bernard Arnault, da marca Luis Vuitton, com US$ 158 bilhões (R$ 736,64 bilhões).