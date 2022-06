Dobra proporção dos que evitam notícias 'depressivas', diz estudo

Um segundo destaque do próprio Instituto Reuters no levantamento quantitativo é que, para jovens abaixo de 25 anos, redes sociais visuais como TikTok e Instagram vêm substituindo o Facebook, antes dominante.

O relatório cita declarações de jovens brasileiros anônimos nesta última, por exemplo: "Dependendo do meu humor, se eu vir uma notícia que sei que é ruim, vai me chatear, às vezes eu deixo e leio depois". Outro: "Eu gosto de notícias sobre esportes, alimentação, bem-estar e saúde. Não gosto de ver notícias sobre violência".

No Brasil, um dos países que encabeçam o fenômeno entre as 46 nações e regiões abrangidas pelo estudo, foi de 27% em 2017 para 54% em 2022. No Reino Unido, de 24% para 46%.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.