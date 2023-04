Disputa entre China e EUA na IA generativa, inadimplência recorde no microcrédito e o que importa no mercado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Disputa entre China e EUA também acontece na IA generativa, e a inadimplência recorde na modalidade de microcrédito e outros destaques do mercado nesta segunda-feira (24).

**EUA X CHINA TAMBÉM NA IA**

O avanço das ferramentas de IA (inteligência artificial ), principalmente das generativas –geradoras de conteúdo–, não acontece apenas nos EUA, terra de chatbots de OpenAI, Microsoft, Google, mas também na China.

É por lá que as big techs locais, como Alibaba, Baidu, Huawei e Tencent, divulgaram perspectivas de lançamento ou aprimoramentos em suas versões dos chamados grandes modelos de linguagem —rivais do GPT.

ENTENDA

As versões apresentadas por essas empresas têm praticamente as mesmas funções das anunciadas pelas rivais americanas.

Elas são focadas em conteúdo textual: podem processar a comunicação escrita, responder perguntas, montar sequências de frases que parecem ter sido feitas por humanos, fazer traduções e gerar códigos de programação.

Um dos mais avançados é o Ernie Bot, da Baidu, empresa especializada em buscas, que tem formato de conversas à la Bing (Microsoft). Por enquanto, ele só pode ser acessado por meio de convites.

Há diferenças relevantes entre os modelos das duas potências, muito por causa do conteúdo que é disponibilizado na internet dos dois países e que abastece os robôs.

- Nos EUA, o desafio de limitar as respostas surge ao tentar evitar que as ferramentas falem abobrinhas ou forneçam, por exemplo, orientações para criar armas químicas.

- Na China, usar conteúdos da internet local significa encontrar limitações devido à censura. Em um teste, o Washington Post questionou o Ernie, da Baidu, sobre o líder do país, Xi Jinping, e recebeu como resposta ser um robô que ainda está aprendendo. Na sequência, o sistema forçou o recomeço da conversa, relata a publicação americana.

**DEPOIS DA EUFORIA, A RESSACA**

O investidor que participou da leva de IPOs na Bolsa brasileira em 2020 e 2021 e mantém os papéis até hoje deve acumular um prejuízo significativo –com algumas exceções.

EM NÚMEROS

Das 65 ações que ofertaram suas ações na B3 no período, apenas 10 delas apresentam desempenhos positivos desde a estreia, conforme levantamento da plataforma QuantBrasil, com dados até o dia 5 de abril.

Enquanto a ação da empresa de logística Vamos acumulou alta de quase 68% desde o IPO, a Espaçolaser viu seu valor de mercado cair 94% desde sua estreia na Bolsa.

O QUE EXPLICA

Para entender o declínio de boa parte dessas empresas, precisamos relembrar o clima no mercado que provocou uma onda de IPOs mundo afora.

No Brasil, os juros foram rebaixados às mínimas históricas de 2% ao ano –e em mercados desenvolvidos, foram a zero– para enfrentar os efeitos da pandemia.

Esse processo provocou um fluxo gigantesco de grana para ativos de risco (como ações), com retornos mais atrativos.

As ações de tecnologia, com maior potencial de crescimento, se beneficiaram, mas muitas empresas foram à Bolsa com um preço que embutia alto crescimento por longos anos.

Com o avanço da inflação e dos juros, o ciclo de bonança chegou ao fim. As empresas de tech, que precisam de capital para continuar crescendo, viram o financiamento ficar mais caro e foram mais penalizadas pelos investidores.

**STARTUP DA SEMANA: ZIYOU**

A ZiYou, de venda e aluguéis de equipamentos para atividade física, foi fundada em 2021 por Marcio Kumruian, ex-fundador da Netshoes –site que foi vendido ao Magalu em 2019.

EM NÚMEROS

A Multi (ex-Multilaser) comunicou ao mercado na última quinta (20) que investiu R$ 20 milhões para comprar indiretamente uma fatia de 30,7% na ZiYou.

QUEM INVESTIU

O aporte foi feito por meio do fundo de investimentos em startups (corporate venture capital) da empresa, gerido pela Bertha Capital.

Alexandre Ostrowiecki, CEO da Multi, será membro do conselho de administração da startup.

QUE PROBLEMA RESOLVE

A ZiYou tem um modelo parecido com o da americana Peloton, que virou febre entre os americanos na pandemia.

Ela oferece aluguel e venda de equipamentos de ginástica, como esteiras, bikes spinning, elípticos, remos, estações de musculação, e ainda tem um aplicativo com aulas para o usuário.

POR QUE É DESTAQUE

Além de ter sido um dos maiores aportes anunciados por startups latino-americanas na última semana, a parceria com a Multi pode ajudar a ZiYou a “abrasileirar” sua produção, usando a estrutura da fabricante na Zona Franca de Manaus.

**INADIMPLÊNCIA NO MICROCRÉDITO BATE RECORDE**

A cada 10 trabalhadores formais e informais que recorreram ao microcrédito, 2 estavam com as contas atrasadas em fevereiro.

A inadimplência de 20,7% na modalidade, em dados divulgados pelo Banco Central, representa um patamar recorde.

ENTENDA

O microcrédito é uma forma de crédito direcionado, no qual instituições financeiras devem destinar parte de seus recursos dos depósitos à vista.

Nos últimos quatro anos, o crescimento anual médio dessa modalidade foi superior a 24%, de acordo com dados do BC.

O crédito direcionado tem regras definidas pelo governo (como teto de juros em 60% ao ano), e algumas linhas de empréstimos, em razão de subsídios, têm taxas menores. Em sua maioria, são concedidas por bancos públicos.

O QUE EXPLICA

O cenário de inadimplência recorde na modalidade tem como contexto os juros elevados e a desaceleração da atividade econômica, mas também acontece pela renegociação de contratos na pandemia, que agora estão chegando ao fim, afirmam os especialistas.

Um crescimento mais forte do crédito direcionado vem sendo defendido pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca medidas para fomentar investimentos e estimular a economia.

Na quinta (20), o Ministério da Fazenda anunciou um pacote com 13 iniciativas para destravar o mercado de crédito, entre elas, uma proposta para flexibilizar exigências burocráticas na liberação de empréstimos.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

INDÚSTRIA

Investir no Brasil é fazer o plano A, o plano B e o plano C, diz chefe da chinesa GWM no Brasil. Montadora se prepara para começar produção em Iracemápolis (SP), em unidade que já foi da Mercedes-Benz.

BNDES

Fundo que financia seguro-desemprego precisa de R$ 5,1 bi para não entrar no vermelho. Técnicos de ministério acendem alerta de rombo no FAT, enquanto governo prevê novos programas de até R$ 4,6 bi ao ano.

MERCADO

Yuan ganha terreno no Brasil em cenário de relações mais estreitas com a China. Moeda chinesa desbanca o euro e passa a representar 5,37% do total da cesta de reservas estrangeiras, atrás apenas do dólar.

TWITTER

Twitter restabelece selo azul para alguns meios de comunicação e celebridades. Rede social começou remoção em massa do selo de verificação na quinta (21).