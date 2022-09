Disciplina fiscal e estabilidade institucional vão ditar fluxo para o Brasil em 2023, diz gestor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao longo dos últimos meses, o mercado brasileiro acabou sendo beneficiado por um ingresso de estrangeiros que foi motivado não tanto por méritos do país, mas por uma atratividade relativa maior em comparação aos pares, com a invasão russa à Ucrânia e a desaceleração econômica na China.

A avaliação é de Eduardo Figueiredo, diretor de investimento da gestora global abrdn, com cerca de US$ 469 bilhões (R$ 2,4 trilhões) em ativos sob gestão.

Ele afirma que a disciplina fiscal a partir de 2023, e a estabilidade institucional, estão entre os principais aspectos no radar dos estrangeiros que irão ditar os fluxos de capital direcionados à região.

"Os atores já são conhecidos, mas os personagens ainda não. O que quero dizer é que os investidores já lidaram com os dois candidatos à frente nas pesquisas. Mas a postura que eles vão adotar ainda é uma incógnita", afirma Figueiredo.

Segundo ele, os estrangeiros ainda veem os ativos brasileiros ainda como muito descontados. A esse atrativo se soma as dúvidas de muitos investidores em investir na Ásia em razão do cenário chinês.

"O Brasil é um mercado grande, líquido, em que você consegue expressar bem uma visão mais positiva a setores cíclicos, como commodities e energia. Claro que, conforme as eleições ficam mais próximas, elas se tornam mais importantes e começam a entrar no radar. Mas, frente aos níveis de valuation em que a Bolsa estava, tinha um prêmio de risco muito grande que, no final do dia, justificava esse movimento de entrada dos estrangeiros", afirma.

Eleições

À medida que essas dúvidas forem ficando mais claras nas vésperas e nas pós-eleições, então os investidores vão poder tomar uma posição um pouco mais clara.

Focos de atenção de estrangeiros

Uma disciplina fiscal é super importante para se ter uma visão mais clara de qual a taxa de desconto justa para o país, tendo em vista a saúde das finanças públicas.

Haver respeito aos contratos com o setor privado e estabilidade no ambiente regulatório vai ditar a atratividade de alguns setores, como as estatais, as empresas de infraestrutura, de utilidades públicas, como na área de saneamento. A estabilidade institucional, do ponto de vista da confiança nas instituições, e a percepção de respeito ao compliance com relação à corrupção, são aspectos também muito importantes.

É isso que vai ditar quanto desse capital que vimos entrando nos últimos meses vai se tornar permanente, e até atrair uma alocação mais estrutural dos investidores estrangeiros. Mesmo porque, o que a gente viu de fluxo para o Brasil neste ano não foi necessariamente mérito do Brasil, foi mais um mérito relativo, pela posição que o país se colocava em termos relativos versus os pares.

Apostas da abrdn

Dado o ambiente que a gente tem de incerteza em relação ao cenário econômico, e também eleitoral e político, a gente prefere ter empresas de setores domésticos que dependem muito pouco de regulação e mesmo dos ciclos econômicos, como, por exemplo, a RaiaDrogasil. É um negócio de qualidade, com potencial de crescimento independentemente do que acontecer com a economia no médio prazo.

Também temos a Totvs, que atua no segmento de softwares para pequenas e médias empresas e tem um espaço muito grande de expansão, com aumento da participação de mercado e consolidação no setor, sem precisar necessariamente de um ciclo de mercado a favor.

Gostamos também dos bancos brasileiros, que consideramos que estão com os valuations muito descontados e são relativamente resilientes, principalmente o Bradesco. No segmento de infraestrutura, gostamos de empresas como a Rumo, que se beneficia de ciclos mais longos de investimento na economia e da demanda por commodities.

Desde o início do ano temos privilegiado empresas com capacidade de repassar preços e com maior proteção inflacionária. É o caso de empresas como a Arezzo, que atua no segmento de consumo focada na alta renda, ou da Multiplan, no setor de shoppings, que vemos com valuations atrativos e que proporciona um posicionamento mais defensivo em relação ao cenário econômico.

Raio-X | Eduardo Figueiredo, 36 anos

Eduardo Figueiredo é diretor de investimentos e responsável pela área de análise de ações da abrdn no Brasil, onde está desde 2011. Antes atuou por cinco anos na Mauá Investimentos, como gestor e analista de renda variável. Ele é formado em admnistração de empresas pela FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado).