Diretor-geral de Itaipu pede demissão

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general João Francisco Ferreira, pediu demissão na manhã desta terça-feira (25). No cargo desde abril de 2021, Ferreira convocou uma reunião da diretoria para anunciar sua decisão, atribuída a atritos com o ministro das Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque.

