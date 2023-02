Diretor é afastado de estatal federal após ser acusado de apresentar diploma falso

Como diretor-presidente da EPL, Arthur Lima foi quem assinou a portaria de nomeação de Caldas como diretor de Gestão em 2019. A estatal ficava no guarda-chuva do antigo Ministério da Infraestrutura, comandado por Tarcísio.

"Estou extremamente surpreso com essa informação. Se é que ela consta na denúncia, não deveria ser do seu conhecimento [da jornalista] porque ela é sigilosa. Isso é irregular e, se vazou, mostra as perseguições que venho sofrendo", conta.

Caldas já era diretor de Gestão na EPL, com remuneração base de R$ 29.274,96. Internamente, era considerado o braço direito do então diretor-presidente, Arthur Lima, hoje chefe da Casa Civil da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.

