Diretor de Política Econômica não renovará mandato no Banco Central

Kanczuk e Pinho de Mello fazem parte da primeira diretoria com mandatos fixos de quatro anos, indicada em abril deste ano, após a aprovação da autonomia do BC.

Ele esteve à frente do projeto do Pix, sistema de pagamentos instantâneos, durante a sua gestão e foi responsável pela implementação da ferramenta.

Para assumir o cargo, foi indicado o economista Diogo Abry Guillen, economista-chefe da Itaú Asset Management e professor do Insper. Antes de tomar posse, ele precisa passar por sabatina no Senado Federal, ainda sem data definida.

